Сумщина: при спалаху парів спирту травмовані 3 жінки

У Сумській області в м. Лебедин бригада швидкої медичної допомоги сьогодні, 19 квітня, доставила до центральної районної лікарні трьох жінок, які постраждали від спалаху парів спирту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в Сумській області, жінки поступили до медустанови з опіками полум`ям I, II і III-А ступеня обличчя, шиї, грудної клітки, верхніх кінцівок площею до 20% поверхні тіла.

Постраждалі, 1979, 1983 і 1987 років народження, госпіталізовані до хірургічного відділення ЦРЛ.

За попередніми даними, травми були одержані в побуті, в результаті спалаху повітряно-спиртної суміші від полум`я газової плити.

Стан здоров`я жінок лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Обставини події з`ясовують правоохоронці.