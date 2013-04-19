Сумщина: при необережному спалюванні трави загинуло 2 людей

У Сумській області за минулу добу від опіків, отриманих при спалюванні сухої трави і сміття, померли двоє людей.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ГУ МНС України у Сумській області, в місті Ворожба Білопільського району сталося загоряння сухої трави на площі 0,4 га. Місцева мешканка намагалася самостійно загасити полум`я, але вогонь, перекинувшись на одяг, спричинив значні опіки. Місцевими пожежними підрозділами пожежу було ліквідовано, а потерпілу доставлено до лікарні з опіками II ступеня обличчя, рук, ніг і тулуба. Незважаючи на намагання лікарів, 77-річна жінка померла в лікарні.

У селі Головашівка Сумського району місцева 78-річна мешканка, спалюючи сміття і залишки сухої рослинності, одержала значні опіки і померла на місці.

У зв`язку з цим, управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області звернулося до жителів населених пунктів регіону з проханням не спалювати суху траву навіть за незначних поривах вітру, оскільки неконтрольований вогонь під час сухої погоди поширюється блискавично, а спалювання сухої рослинності на відкритих ділянках, що межують з лісовими насадженнями, призводить до великих лісових пожеж.

За інформацією прес-служби, лише за минулу добу на території Сумської області вогнем знищено понад 33 га сухої рослинності. Загоряння були зафіксовані у Ямпольському, Білопольському, Путивльському, Сумському, Шосткінському, Конотопському, Краснопільському районах.