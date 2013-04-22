Житомирщина: на дні озера знайдено тіла двох діток

На Житомирщині знайшли на дні озера безвісти зниклих дітей, яких міліція розшукувала упродовж двох місяців.

Як повідомила УНІАН керівник Відділу зв’язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, майже два місяці тому в Радомишльському районі зникли двоє дітей, 3-х і 4-х років. Весь цей час міліція не припиняла пошуків зниклих дітей.

«Починаючи з 28 лютого ц.р., коли надійшло повідомлення про зникнення двох малолітніх дітей, міліціонери проводили масштабний комплекс розшукових заходів, щоб встановити їхнє місцеперебування», - зазначила А. Ващенко.

Вона додала, що разом з громадськістю правоохоронці обстежили прилеглу територію, опитали понад півтисячі мешканців сусідніх сіл та оглянули в довколишніх населених пунктах всі нежитлові будинки, де могли знайти тимчасовий притулок двоє маленьких хлопчиків.

Безпосередньо до пошукових робіт зниклих дітей на місцевій водоймі були залучені водолази, які протягом кількох днів обстежили місцевий ставок. Проте їхня робота значно ускладнювалася через погодні умови і товстий шар криги на водоймі.

Паралельно перевірялися інші версії можливого розвитку подій. Однак жодна з них не знайшла свого об`єктивного підтвердження.

В суботу, 20 квітня, під час проведення штучного зниження рівня води у місцевому ставку села Глиниці були виявлені тіла двох дітей. На місце події прибула слідчо-оперативна група Радомишльського райвідділу міліції.

На даний момент тіла дітей упізнано батьками. Призначено проведення судово-медичної експертизи, за результатами якої будуть встановлені причини смерті дітей.

Як повідомляв УНІАН, після зникнення у лютому цього року у Радомишльському районі двох маленьких братів рідні та правоохоронці почали їх шукати. Бабуся дітей скаржилася на те, що на її думку, дітей погано шукають. Правоохоронці запевняли, що для пошуків дітей зроблено усе можливе.