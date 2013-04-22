Автомобіль зіткнувся з автобусом: загинули пасажири

Поблизу села Колодно Збаразького району Тернопільської області водій легкового автомобіля «ВАЗ-2109» скоїв зіткнення з автобусом «Мерседес 404», в результаті чого загинули троє осіб (водій та пасажири легкового автомобіля).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 22 квітня, о 01.45. Водій легкового автомобіля виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом, що виконував рейс на замовлення з Чернівці до Києва.

За даними ДСНС, в автобусі знаходилось 2 водія та 39 пасажирів, з яких 30 - діти.

На місці події працювала оперативна група управління ДСНС в Тернопільській області.