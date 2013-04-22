В Одесі продовжують забудовувати пляжі
11:14, 22 квітня 2013Новини регіонів
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Азаров пообіцяв відреагувати
Прем`єр-міністр України Микола Азаров, спілкуючись у соціальній мережі Фейсбук, пообіцяв направити найближчим часом комплексну комісію до Одеси для реагування на скарги громадян.
Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, у даному випадку користувачі звернулися до М.Азарова з проханням зупинити беззаконня в Одесі щодо забудов на громадських пляжах.
«На жаль, у моїй пошті багато скарг з Одеси. Мабуть, настала пора направити до Одеси комплексну комісію і розібратися з тим, що там відбувається. Ми це зробимо найближчим часом», - сказав прем`єр-міністр.
При цьому він звернувся з проханням до всіх небайдужих надсилати конкретну інформацію, щоб вона могла лягти в основу плану роботи цієї комісії.
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