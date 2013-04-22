Чоловік випав з вікна 5-го поверху і лишився живий

У Вінниці чоловік випав з вікна 5-го поверху житлового будинку і залишився живий.

Про це повідомляє прес-служба УДСНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 21 квітня о 18:00 вінницьким рятувальникам надійшло повідомлення, що 54-річний житель обласного центру випав з вікна власної квартири, розташованої на п’ятому поверсі.

Постраждалий із діагнозом «відкрита черепно-мозкова травма» доставлений у реанімаційне відділення швидкої медичної допомоги.

На даний час потерпілий знаходиться у свідомості, стан - середньої тяжкості.