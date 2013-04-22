У Нікополі в їдальні заводу отруїлося 20 працівників

У Нікополі з харчовим отруєнням госпіталізовано 20 працівників заводу «Ніко Тьюб».

Як повідомили УНІАН у Департаменті охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації, людей госпіталізовано протягом 19-21 квітня.

Попередня причина отруєння — вживання їжі у заводській їдальні (курятина та салат з майонезом). За даними департаменту, всього до лікарів з ознаками харчового отруєння звернулося 35 працівників заводу.

На сьогодні 20 працівників перебувають на стаціонарному лікуванні, з них двоє - у задовільному стані, 18 — у стані середньої тяжкості.

У даний час проводяться бактеріологічні експертизи для встановлення причини масового отруєння.