У Нікополі в їдальні заводу отруїлося 20 працівників
16:30, 22 квітня 2013Новини регіонів
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Госпіталізовано
У Нікополі з харчовим отруєнням госпіталізовано 20 працівників заводу «Ніко Тьюб».
Як повідомили УНІАН у Департаменті охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації, людей госпіталізовано протягом 19-21 квітня.
Попередня причина отруєння — вживання їжі у заводській їдальні (курятина та салат з майонезом). За даними департаменту, всього до лікарів з ознаками харчового отруєння звернулося 35 працівників заводу.
На сьогодні 20 працівників перебувають на стаціонарному лікуванні, з них двоє - у задовільному стані, 18 — у стані середньої тяжкості.
У даний час проводяться бактеріологічні експертизи для встановлення причини масового отруєння.
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