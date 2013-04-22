Київ: в Олександрівській лікарні пройшов «День здоров’я»

Півтори тисячі киян отримали безкоштовні консультації у провідних фахівців Олександрівської лікарні в рамках благодійної акції «День здоров’я» 20 квітня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«День здоров’я» у цьому медичному закладі пройшов уже втретє. За словами головного лікаря Олександрівської клінічної лікарні Романа Василишина, кількість учасників акції щороку зростає.

«Головна мета наших «Днів здоров’я» - надати киянам додаткову можливість у зручний час, у вихідний день відвідати найкращих фахівців, отримати консультації, а у разі необхідності – і подальше лікування у нашій лікарні», – зазначив Р.Василишин.

Під час заходу кияни мали змогу проконсультуватися у висококваліфікованих лікарів, співробітників кафедр, завідувачів відділень та фахівців вищої кваліфікаційної категорії.

Пацієнтів приймали кардіологи, ревматологи, неврологи, дерматологи, нефрологи, гастроентерологи, терапевти, інфекціоністи, ендокринологи, хірурги, отоларингологи, офтальмологи, гінекологи, урологи та інші фахівці.

У «День здоров’я» найбільшою популярністю у відвідувачів користувалися офтальмологи, невропатологи та лікарі-ендокринологи, зазначається в повідомленні.