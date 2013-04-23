У Житомирі виявлено порушення прав дітей-чорнобильців

У Житомирі прокуратура виявила факт невиплати компенсації на харчування в дитсадках понад 300 дітей-чорнобильців.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша прокуратурою Житомира внесено подання начальнику управління праці та соціального захисту населення Богунської райради Житомира з вимогою виплатити майже 10 тис. грн компенсації на харчування дітей у дитсадках цього району міста.

"У ході проведеної у квітні цього року перевірки встановлено, що управління, всупереч вимогам чинного законодавства, не здійснило виплату гарантованих державою компенсацій та видатків на безплатне харчування дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади", - сказала Т. Гоша.

"Управління не перерахувало на зазначені цілі кошти на загальну суму майже 10 тис. грн ще в березні поточного року", - додала вона.

Такі дії соціальної установи призвели до порушенню прав 307 дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.