Прикарпаття: у перинатальному центрі померла жінка

Прокуратура Івано-Франківської області розпочала кримінальне провадження щодо працівників обласного перинатального центру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, до прокуратури звернувся 35-річний чоловік і повідомив, що його дружина померла після операції, проведеної в обласному перинатальному центрі.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання медичними працівниками своїх професійних обов’язків).

Для з’ясування причини смерті жінки призначено комісійну судово-медичну експертизу. За її результатами буде надано правову оцінку діям медперсоналу.