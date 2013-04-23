Тернопіль дві доби пробуде без води

У Тернополі відсьогодні на дві доби призупинено водопостачання у зв`язку з профілактикою водопровідних мереж.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі КП «Тернопільводоканал», це зумовлене промиванням водопровідних мереж від осаду окисленого заліза, яке накопичується в трубах через те, що вода з Верхньоівачівського водозабору багата залізом.

Через відсутність станції знезалізнення орієнтовно за півроку накопичується критична кількість осаду, який потім при коливанні системи у вигляді іржавої води потрапляє до кранів споживачів.

Аби запобігти цьому в Тернополі двічі на рік проводять промивання водопровідних мереж водою з підвищеним вмістом хлору. Принагідно працівники КП «Тернопільводоканал» здійснюють ремонт на мережах та насосних станціях, проведення яких було б неможливим за наявності води в системі.

Водопостачання в Тернополі припинили з 00 год. 23 квітня до 24 год. 24 квітня.

У КП «Тернопільводоканал» зауважують, що люди, які не встигли запастися водою, можуть це зробити з допомогою колонок-качалок, які функціонують на всіх масивах міста.