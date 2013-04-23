Чоловік загинув через необережність при спалюванні трави

На Тернопільщині через необережність при спалюванні сухої трави загинув 73-річний чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався у вівторок, 23 квітня, в селі Печірна Лановецького району о 6 год. Ранку.

Місцевий житель, спалюючи суху траву на власній присадибній ділянці, внаслідок необережності отримав важкі термічні опіки. Лікарі не змогли врятувати чоловіка, від отриманих опіків він помер.