Чоловік загинув через необережність при спалюванні трави
13:26, 23 квітня 2013Новини регіонів
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Нещасний випадок на Тернопільщині
На Тернопільщині через необережність при спалюванні сухої трави загинув 73-річний чоловік.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався у вівторок, 23 квітня, в селі Печірна Лановецького району о 6 год. Ранку.
Місцевий житель, спалюючи суху траву на власній присадибній ділянці, внаслідок необережності отримав важкі термічні опіки. Лікарі не змогли врятувати чоловіка, від отриманих опіків він помер.
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