На річках Чернігівщини - пік весняної повені

На Чернігівщині на річках Снов і Сейм проходить пік весняної повені.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської ОДА.

На р. Снов поблизу м. Щорс цього тижня сформувався максимальний рівень весняної повені з відміткою 295 см над нулем поста. На р. Сейм біля с. Мутин спостерігається пік весняної повені з відміткою 700 см над нулем поста.

На р. Дніпро поблизу с. Неданчичі та с. Дніпровське, на р. Десна біля м. Новгород- Сіверський, с. Розльоти та с. Морівськ, на р. Снов біля м. Щорс та на р. Сейм біля с. Мутин – вода на заплаві. На малих річках – вода в межах русел.

На найбільших річках регіону – на Дніпрі та Десні – наразі продовжується підйом рівнів води. У результаті повені в регіоні порушено пряме транспортне сполучення з 12 селами в чотирьох районах.

Як повідомляв УНІАН, на р. Десна поблизу Чернігова пік весняної повені спостерігатиметься 5-15 травня.