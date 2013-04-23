У Харкові повісився 17-річний студент
14:55, 23 квітня 2013Новини регіонів
0
Обставини з’ясовуються
У Харкові повісився 17-річний студент із Полтавської області.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, труп парубка виявили вчора, 22 квітня, близько 15:30 в одному з гуртожитків у Дзержинському районі міста.
Працівники міліції з’ясували, що хлопець родом із Полтавської області був студентом одного з вищих навчальних закладів Харкова. За попередніми даними, він покінчив життя самогубством через повішення.
Тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті направлено до моргу. Обставини події з’ясовуються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter