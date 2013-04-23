У Харкові повісився 17-річний студент із Полтавської області.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, труп парубка виявили вчора, 22 квітня, близько 15:30 в одному з гуртожитків у Дзержинському районі міста.

Працівники міліції з’ясували, що хлопець родом із Полтавської області був студентом одного з вищих навчальних закладів Харкова. За попередніми даними, він покінчив життя самогубством через повішення.

Тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті направлено до моргу. Обставини події з’ясовуються.