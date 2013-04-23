На Закарпатті - пожежна небезпека високого класу

У Закарпатській області на найближчі три дні оголосили попередження про пожежну небезпеку високого класу.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні ДСНС України у Закарпатській області.

Як йдеться в повідомленні, за даними Закарпатського центру з гідрометеорології, протягом 24-26 квітня на рівнинній частині території та місцями в гірських долинах Закарпатської області очікується висока (4-го класу) пожежна небезпека.

Температура повітря підніматиметься вдень місцями до 20-25° вище нуля.

З огляду на це, Управління ДСНС України в Закарпатській області закликає населення не порушувати правил пожежної безпеки на полях, поблизу лісових масивів та під час відпочинку на природі.

За даними Українського Гідрометцентру, на 27-28 квітня по Закарпатській області температура повітря вночі очікується до 11-16° вище нуля, вдень – до 23-28° тепла.