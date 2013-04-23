У Києві на Оболоні проведуть профілактичну промивку мереж

Згідно з графіком щорічних санітарно-технічних заходів на міських мережах холодного водопостачання у ніч з 23 на 24 квітня 2013 року Київводоканал здійснить промивку водопроводів частини Оболонського району.

Як повідомила прес-служба ПАТ «Київводоканал», у зону профілактичних заходів потраплять мережі по вулицях: Лайоша Гавро, Мате Залки, Героїв Сталінграду (будинки №№ 2—26), Прирічній, Приозерній, Маршала Малиновського, Маршала Тимошенка, проспект Оболонський (від будинку № 2 до вул. Тимошенка).

Профілактичні роботи триватимуть з 23.00 23 квітня до 7.00 24 квітня.

Прочистка здійснюється після опівночі, щоб не створювати незручності мешканцям будинків. Впродовж цього часу Київводоканал не рекомендує використовувати воду з крану у якості питної чи для приготування їжі. Після завершення профілактичних заходів абонентам перед використанням води з крану потрібно спустити її впродовж 15 хв.

В компанії нагадують, що 18-19 квітня Київводоканал також здійснював профілактичні заходи на мережах частини Оболонського району.

Промивка решти районів Києва буде здійснюватись впродовж року згідно з графіком до кінця грудня, про що заздалегідь повідомлятиметься додатково як на сайті Київводоканалу, так і сторінці Facebook.

*** Під час здійснення промивок певної зони мереж у трубопроводи впродовж 3-6 годин під високим тиском подається хлорована вода. Якщо у звичайному режимі роботи швидкість води у мережі становить 0,3-0,4 м/с, то під час проведення планових промивань цю швидкість збільшують до 1 м/c. Під великим тиском води труби промиваються від можливого осаду.