У Черкасах діти у дворі знайшли бойову гранату

У Черкасах вчора, 22 квітня, у дворі житлового будинку по вулиці Ільїна діти знайшли бойову гранату.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, про знахідку вони повідомили дорослим, а ті в свою чергу рятувальникам. Піротехніки, які прибули на місце ідентифікували її як бойову гранату Ф-1 часів Великої Вітчизняної війни.

За повідомленням прес-служби УДСНС в Черкаській області, 22 квітня в області знайшли 9 боєприпасів часів війни. У селищі Стеблів Корсунь-Шевченківського району знайшли 3 артилерійські снаряди, два 45 мм та один 75 мм снаряди часів війни вирив із землі тракторист під час орання городу. За аналогічних обставин у селі Халаїдове Монастирищенського району було виявлено артилерійський снаряд діаметром 86 мм. В селі Івахни цього ж району господарі вирили із землі 76 мм артилерійський снаряд під час посадки картоплі.

Ще один 125 мм артилерійський снаряд виявлено в Уманському районі. Під час спуску води в ставку села Кочубівка місцеві жителі знайшли снаряд в 50 метрах від берега.