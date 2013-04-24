Донеччина: перевірять школу, де підлітка довели до самогубства

Прокуратура Алчевська розпочала перевірку у загальноосвітній школі №7, де старшокласник вчинив спробу самогубства.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Луганської області.

Встановлено, що 22 квітня через конфлікт, який виник напередодні у учня 9-го класу із одноліткою, старшокласник вистрибнув з вікна кабінету, розташованого на другому поверсі загальноосвітньої школи. Внаслідок цього він отримав тілесні ушкодження, йдеться в повідомленні.

Хлопця госпіталізовано до травматологічного відділення центральної міської лікарні Алчевська.

Інформацію за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.120 КК України (доведення до самогубства). Санкцією цієї статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Як повідомлялося, в адміністрації школи переконують, що на відчайдушний вчинок хлопця штовхнула нещасна любов. Натомість, як йдеться в сюжеті ТСН, у школі поза камерою розповідають про ролик, який з`явився в одній із соціальних мереж. На відео хлопця принижували інші підлітки. Відразу після того, як дев`ятикласник вистрибнув із вікна, ролик зі сторінки видалили.