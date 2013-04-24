В Черкасах почнуть вакцинацію дівчаток проти раку шийки матки

У Черкасах через місяць розпочнуть вакцинацію дівчаток проти раку шийки матки за кошти міста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, у міському бюджеті передбачено близько 1 млн грн проведення профілактики раку шийки матки - вакцинації раку шийки матки.

Згідно з повідомленням, наразі тривають тендерні процедури та інші підготовчі роботи до здійснення вакцинації, яка має розпочатись уже за місяць.

За даними прес-служби, за бюджетні кошти передбачається провести вакцинацію та ревакцинацію 700 черкаських дівчаток віком 9–12 років, оскільки саме цей вік є найефективніший для проведення такої профілактики.

За словами керівника Департаменту охорони здоров’я Черкаської міськради Олега Стадника, в місті вирішили запровадити передову світову практику у профілактиці раку шийки матки – вакцинацію. Оскільки у більшості випадків його виникнення пов’язане із вірусом папіломи людини, вчасна вакцинація унеможливлює зараження цим вірусом – і, відповідно, розвиток у майбутньому раку шийки матки. Це світова практика, що довела свою ефективність у десятках країн.

За його словами, саме ця недуга – нарівні із такою хворобою, як рак молочних залоз – є найбільш поширеною серед жінок і так само найбільш небезпечною.

Щомісяця у місті виявляється біля 100 нових випадків раку молочної залози та до 50 – раку шийки матки і придатків, зазначив керівник департаменту.

Як розповідає О.Стадник, "два роки тому у Черкасах розпочали впроваджувати програму, за якою жінкам бюджетним коштом забезпечуються безкоштовні набори для проходження онкоцитологічних досліджень. Вчасне виявлення хвороби допомагає врятувати життя та уникнути операцій. Тож виявлення хвороб, що передують онко, зросло у 10 разів, а кількість виявлених підтверджених раків – утричі. Тож мерія вирішили зробити наступний крок у профілактиці однієї із найбільш небезпечних жіночих онкохвороб".

Черкаси стануть другим містом України, яке запроваджує світову практику профілактики раку шийки матки, повідомив О.Стадник.