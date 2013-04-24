СБУ викрила канал постачання в Україну кокаїну
13:15, 24 квітня 2013Новини регіонів
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Організував 52-річний киянин
Співробітники Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області викрили та припинили протиправну діяльність транснаціональної злочинної групи, члени якого налагодили канал контрабанди кокаїну до України.
Як повідомили УНІАН у прес-cекторі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, особливо небезпечний наркотичний засіб зловмисники ввозили з країн Західної Європи та збували на території столичного регіону.
Встановлено, що організував наркоканал 52-річний киянин. Його спільник та кур’єр – 52-річний громадянин однієї з країн Балтії, перевозив наркотики через кордон власним автотранспортом.
21 квітня ц.р. на українсько-польському кордоні у пункті митного пропуску «Ягодин» співробітники СБУ затримали організатора каналу та кур’єра під час передачі контрабандно ввезеної партії кокаїну. Під час митного огляду у автомобілі зловмисників було виявлено схованку, з якої правоохоронці вилучили 300 грамів кокаїну. Орієнтовна вартість наркотику на «чорному» ринку становить понад 100 тисяч доларів.
За висновками спеціалістів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, вміст активної речовини у затриманій партії кокаїну становить 97%.
22 квітня ц.р. слідчим відділом ГУ СБУ м. Києві та Київській області стосовно членів групи відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу для організатора та його спільника.
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