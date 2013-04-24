Чи можна врятувати лікувальний Куяльник?

У Одеській обласній раді створено депутатську групу «Куяльник» для порятунку лиману «Куяльник».

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про реєстрацію групи ухвалене депутатами облради сьогодні, 24 квітня, в ході засідання сесії. Мета створення групи – порятунок лиману від висихання.

До групи увійшли 11 депутатів з різних фракцій і позафракційні, зокрема, голова облради Микола Пундик.

Очолив групу "Куяльник" член фракції Народної партії, ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко.

Також депутати ухвалили рішення ввести С.Степаненка до складу президії обласної ради.

Як повідомляв УНІАН, про загибель Куяльницького лиману заявляли екологи.

18 вересня 2012 року Президент України Віктор Янукович заявив у Одесі, що дав доручення прем`єр-міністрові, міністрові екології та природних ресурсів і голові Одеської ОДА «забезпечити спільно з Національною академією наук України підготовку і реалізацію комплексного проекту, спрямованого на збереження Куяльницького лиману і озера Сасик, що передбачає будівництво необхідних об`єктів та їх належне фінансування в строк до 1 листопада 2013 року».

У жовтні 2012-го вода в лимані набула криваво-червоного кольору, що викликане нестачею води, яка раніше надходила з річки Великий Куяльник, і загибеллю мікрофлори, що створювала цілющу ропу водоймища. Причиною загибелі Куяльницького лиману, на базі якого створено однойменний санаторій, екологи бачать не стільки в зміні кліматичних умов, скільки у браконьєрському використанні води річки Великий Куяльник та інших водотоків у басейні Куяльницького лиману.