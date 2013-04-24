У Миколаєві за хабар затримали завідувачку дитсадком
13:17, 24 квітня 2013Новини регіонів
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Загрожує від 8 до 10 років
У Миколаєві співробітники міліції затримали завідувачку дошкільним навчальним закладом під час отримання хабара у сумі близько 8 тис. гривень.
Як повідомили УНІАН в управлінні Міністерства внутрішніх справ України у Миколаївській області, до міліції надійшла інформація про те, що керівник дитячої установи, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагає хабарі за зарахування дітей у дитячий садок поза чергою.
"Громадянин повинен був «подякувати» завідувачці наданням побутової техніки на суму близько восьми тисяч гривень", - зазначається у повідомленні.
Минулого тижня 63-річну підозрювану затримали за місцем проживання під час отримання незаконної винагороди.
Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (отримання хабара). Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.
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