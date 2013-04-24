У Миколаєві за хабар затримали завідувачку дитсадком

У Миколаєві співробітники міліції затримали завідувачку дошкільним навчальним закладом під час отримання хабара у сумі близько 8 тис. гривень.

Як повідомили УНІАН в управлінні Міністерства внутрішніх справ України у Миколаївській області, до міліції надійшла інформація про те, що керівник дитячої установи, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагає хабарі за зарахування дітей у дитячий садок поза чергою.

"Громадянин повинен був «подякувати» завідувачці наданням побутової техніки на суму близько восьми тисяч гривень", - зазначається у повідомленні.

Минулого тижня 63-річну підозрювану затримали за місцем проживання під час отримання незаконної винагороди.

Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (отримання хабара). Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.