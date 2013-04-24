Чому медики приватної клініки не надали допомогу помираючому?

Столична міліція перевіряє інформацію свідків вчорашнього вбивства чоловіка в центрі Києва на вулиці Саксаганського, які заявили, що медики приватної клініки відмовились надавати потерпілому допомогу.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, “свідки події акцентували увагу на тому факті, що поруч біля місця трагедії знаходилась приватна клініка, лікарі якої не відреагували на дану ситуацію і не надали допомогу потерпілому”.

У главку зазначили, що наразі ця інформація перевіряється, відомості про цю подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ч. 2 ст. 139 (ненадання допомоги хворому медичним працівником) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, учора, 23 квітня, у Києві на вулиці Саксаганського близько 16.00 вбили чоловіка. Як написала на своїй сторінці у Facebook очевидець події Єлизавета Татаринова: "Приблизно годину тому стала свідком злочину. Прямо на тротуарі - скривавлена людина. Насилу дихає. Поряд валяються розбиті окуляри, гаманець... Рідкісні перехожі з подивом зупиняються, хтось поспішає пройти повз", - написала вона.

За словами Є.Татаринової, викликана міліція і бригада швидкої допомоги приїхали майже з півгодинним запізненням, а персонал розташованої поблизу приватної клініки погодився вжити заходів до потерпілого після тривалих вмовлянь і погроз "знеславити" на всю країну.