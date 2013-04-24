Хмельницька міськрада ухвалила протитуберкульозну програму

Депутати Хмельницької міської ради прийняли міську цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні відповідне рішення було підтримане більшістю депкорпусу на черговому пленарному засідання сесії міської ради.

Метою програми є поліпшення епідемічної ситуації в напрямі зменшення кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності та смертності від нього та рівного доступу населення до високоякісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу.

Розробники програми – міське управління охорони здоров’я – впевнені, що завдяки цій програмі вдасться обмежити поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу і знизити рівень захворюваності на туберкульоз та смертності від нього; знизити показник частоти переривання лікування до 10 відсотків; забезпечити залучення понад 80 відсотків медичних працівників до навчання за програмами, що відповідають міжнародним стандартам тощо.

Загальний кошторис програми становить 3,5 млн грн, у тому числі з міського бюджету – 3 млн 92 тис. грн, обласного – 472 тис. грн.

Довідка УНІАН. У Хмельницькому в 2011 році захворюваність, поширеність та смертність від туберкульозу становили 52,7; 112,3 і 5 випадки на 100 тисяч населення, відповідно. В 2012 році захворюваність, поширеність та смертність від туберкульозу в місті склали 50,2; 103,1 та 6,1 випадки на 100 тисяч населення, відповідно. Тобто, при зменшенні захворюваності та поширеності зросла смертність.

В 2012 році виявлено 131 хворого на туберкульоз і померло від цієї недуги 16 осіб. Загальна кількість осіб, що страждають від туберкульозу та перебувають на обліку в міському протитуберкульозному диспансері становить 1040 осіб.