У вигрібній ямі знайдені мертвими двоє підлітків

Сьогодні вранці в райцентрі Петриківка Дніпропетровської області у вигрібній ямі приватної рибної коптильні виявлені тіла двох хлопців – 14 та 15 років.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

За його словами, підлітки пішли до коптильні вчора ввечері, ймовірно, з метою «підробити» і додому не повернулися.

За попередніми даними, хлопці отруїлися парами відходів виробництва коптильні. Наразі на місці події працюють правоохоронці.