У вигрібній ямі знайдені мертвими двоє підлітків
17:35, 24 квітня 2013Новини регіонів
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На Дніпропетровщині
Сьогодні вранці в райцентрі Петриківка Дніпропетровської області у вигрібній ямі приватної рибної коптильні виявлені тіла двох хлопців – 14 та 15 років.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.
За його словами, підлітки пішли до коптильні вчора ввечері, ймовірно, з метою «підробити» і додому не повернулися.
За попередніми даними, хлопці отруїлися парами відходів виробництва коптильні. Наразі на місці події працюють правоохоронці.
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