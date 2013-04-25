У Донецькій області зросла захворюваність на сальмонельоз

У Донецькій області в I кварталі цього року захворюваність населення на сальмонельоз зросла на 25,6%, а в цілому гострими кишковими інфекційними захворюваннями (ГКІ) - на 14,6% порівняно з аналогічним періодом минулого 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції.

У повідомленні наголошується, що близько 60% випадків ГКІ реєструється серед дітей від народження до 17 років, і серед дітей «групу ризику» становлять діти до одного року і раннього дошкільного віку (від 1 до 4-х років).

Лікарі попередили, що з настанням спекотних днів небезпека зараження гострими кишковими інфекціями зростає. При недотриманні правил зберігання, в умовах підвищеної температури повітря збудники ГКІ можуть активно розмножуватися і накопичуватися в харчових продуктах.