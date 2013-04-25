У будинку жителя Макіївки знищили посіви конопель

У Донецькій області в приватному будинку 29-річного жителя Макіївки правоохоронці знищили посіви конопель на 0,5 млн грн.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецької області.

За словами начальника обласного главку міліції Романа Романова, зловмисник орендував приватний будинок, де почав культивувати коноплю-гідропоніку, яку вирощував без грунту. Для її вирощування необхідне було постійне вологе повітряне середовище й частий крапельний полив коріння розчином мінеральних солей.

Вивчивши спеціальні сайти і форуми в інтернеті, житель Макіївки організував систему циркуляції води, в яку додав органічні добрива. Потім за допомогою спеціальних компресорів забезпечив систему вентиляції та підігріву повітря в приміщенні. При цьому для прискорення процесу фотосинтезу рослин використовував спеціальні натрієві лампи.

Фемінізоване насіння, пристосоване для вирощування в штучних умовах, зловмисник також купував через мережу інтернет.

Під час проведення санкціонованого обшуку в «наркоаграрія» було виявлено й вилучено: 2,3 кг висушеної марихуани, 150 г гашишу, 319 конволют комбінованого медичного препарату «Пара-трал» і 70 кущів конопель. Вартість вирощеного врожаю, за цінами чорного ринку, становила б 0,5 млн грн.

Попередньо дії фігуранта кваліфіковано за ч.1 ст. 309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Після отримання позитивного результату експертизи вилучених рослин, йому доведеться відповісти й за незаконний посів і вирощування конопель, зазначається в повідомленні.