У Києві в сміттєвому баку знайдено новонароджену дитину.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві, інформація про те, що у дворі одного з будинків на вул. Новгородській у сміттєвому баку знайдено немовля, надійшла вчора близько 11-ї години до чергової частини Солом’янського райуправління столичної міліції.

На місці події правоохоронці з’ясували, що бездомна жінка, яка перебирала у баку викинутий кимось старий одяг, помітила коробку. В середині знаходилася маленька мертва дитинка.

Слідчим відділом райуправління відкрито кримінальне провадження за статтею 117 КК України «Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів», карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

У цей час працівники міліції шукають жінку, яка народила цю дитину, та намагаються з’ясувати всі обставини події, йдеться в повідомленні.