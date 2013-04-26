Рівне: у геріатричному пансіонаті порушуються права підопічних

Представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини виявили у Рівненському геріатричному пансіонаті порушення прав підопічних.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі омбудсмена, зазначивши, що порушення були виявлені в ході моніторингового візиту до Рівненського геріатричного пансіонату, розташованого у с. Боянівка Рівненського району.

Зокрема, отримано скарги підопічних на неповажне ставлення до них з боку частини персоналу, підопічні скаржились на покарання з боку адміністрації за відмову виконувати роботу на території пансіонату, поінформували в прес-службі.

Крім того, було виявлено факт ізоляції в непридатному для перебування людини приміщенні жінки, яка знаходилася у збудженому стані.

Також, як зазначили в прес-службі, є недоліки у веденні медичної документації, а саме - амбулаторних карт підопічних.

В установі порушується порядок обліку і використання постільної білизни. У медсанчастині були виявлені прострочені лікарські засоби. У санвузлах відсутні перегородки, недостатня кількість інвалідних візків тощо.

Разом з тим у прес-службі повідомили, що вже через три дні після завершення моніторингу до Секретаріату Уповноваженого надійшла інформація щодо усунення значної кількості виявлених порушень.

Контроль за дотриманням прав підопічних Рівненського геріатричного пансіонату триває, запевнили у омбудсмена.