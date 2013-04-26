У Севастополі невідомі "замінували" бар

У Севастополі невідомі зробили хибне повідомлення про замінування бару.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, сьогодні вранці, 26 квітня, до Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення від чергового УМВС про замінування бару «Трійка», розташованого в районі бухти Омега. На місце події було направлено мобільно-оперативну групу, співробітників 6-ої пожежної частини з охорони Гагарінського району, аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Було проведено обстеження приміщень бару «Трійка» на наявність вибухонебезпечних предметів. За підсумками обстеження будівлі вибухонебезпечний предмет не виявлено.

Ще одне повідомлення про замінування надійшло до управління ДСНС на кілька годин пізніше. Цього разу йшлося про підозрілий предмет, виявлений у Нахімовському районі по вулиці Героїв Севастополя. На місце виклику також було направлено співробітників Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Фахівці заклали невеликий заряд для розкриття підозрілого пакету. В результаті контрольованого підриву було встановлено, що в пакеті немає вибухонебезпечних предметів.