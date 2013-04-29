Черкащина: оголошено пожежну небезпеку високого класу

У Черкаській області до кінця квітня оголошено попередження про пожежну небезпеку високого класу.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, до 17 квітня в екосистемах області спостерігалась переважно пожежна небезпека 1-го класу (відсутність пожежної небезпеки).

Через суттєве підвищення температури та відсутність опадів показник пожежної небезпеки інтенсивно почав підвищуватися. Станом на 22 квітня в екосистемах на території області була пожежна небезпека 3-го класу (середня).

За прогнозом синоптиків, до кінця квітня й у перші п’ять днів травня на Черкащині спостерігатиметься переважно антициклональний характер погоди. Внаслідок надходження теплих повітряних мас із заходу відбуватиметься поступове суттєве підвищення температури. Спостерігатиметься переважно суха, сонячна або малохмарна погода. Невеликі дощі можливі лише у окремі дні. Тож, ці погодні умови сприятимуть інтенсивному підвищенню показника пожежної небезпеки до 4 (висока) та 5 (надзвичайна) класу.