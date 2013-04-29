Пологи вдома: у Чернігові знайдено мертву породіллю і немовля

У Чернігові міліція перевіряє обставини смерті вдома породіллі та немовляти.

Як повідомила УНІАН прес-служба прокуратури області, сьогодні вранці, 29 квітня, до Чернігівського міськвідділу внутрішніх справ від служби екстреної медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що в Чернігові в квартирі за місцем проживання виявлено мертвою породіллю, 1981 року народження, та її новонароджену дитину.

Попередньо встановлено, що жінка народжувала вдома сама, і після ускладнення пологів була виявлена чоловіком разом з немовлям без ознак життя. Причини смерті породіллі та немовляти встановлюються.

Це були не перші пологи жінки. Разом з чоловіком вона виховувала трьох дітей.

За цим фактом слідчий відділ ЧМВ УМВС вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 136 КК України (ненадання допомоги особі, яка перебуває у небезпечному для життя стані) - караються обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від двох до п`яти років.

Процесуальне керівництвом досудовим розслідуванням здійснює прокуратура м. Чернігова. У справі призначено необхідні слідчі дії та судово-медичну експертизу. Хід розслідування прокуратурою області взято на контроль.