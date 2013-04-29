На Сумщині електропостачання відновлять до кінця дня

На Сумщині електропостачання населених пунктів, що залишилися без світла через пошкодження вітром електроліній, обіцяють відновити до кінця дня.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар ПАТ «Сумиобленерго» Людмила Данильченко.

«Над відновленням електроліній працюють 18 бригад, в яких налічується 79 спеціалістів та 25 одиниць техніки. Планується, що до кінця дня вони ліквідують наслідки стихії. Електропостачання населених пунктів, які залишились без світла, буде поновлено», - відзначила Л. Данильченко.

За її словами, найбільше від вітру постраждали Середино-Будський, Шосткинський та Охтирський райони. В них було виведено з ладу 270 трансформаторних підстанцій, 6 електроліній напругою 35 кіловольт, 36 ліній напругою 10 кіловольт та одна напругою 110 кіловольт.

Станом на ранок 29 квітня ще залишалися знеструмленими 22 електролінії.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок вітру та дощу у Сумській області 28 квітня без електроенергії залишилось 80 населених пунктів.