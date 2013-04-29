У Миколаєві на пустирі знайшли 128 вибухонебезпечних предметів

У Миколаєві у мікрорайоні Матвіївка 26-28 квітня знайшли 128 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, 26 квітня під час проведення оперативно-розшукових робіт Управлінням Служби безпеки України в Миколаївській області було виявлено 22 боєприпаси.

Наступного дня співробітники групи піротехнічних і спеціальних водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС області під час обстеження даної території знайшли і знешкоджували ще 60 вибухонебезпечних предметів: 26 артилерійських снарядів калібру 45 мм, 31 артилерійський снаряд калібру 76 мм і 3 гранати Ф-1 і РГ-42.

28 квітня на цьому самому пустирі рятувальники виявили ще 68 вибухонебезпечних предметів - 17 артснарядів 45-го калібру, 33 снаряди калібру 76мм, 5 артснарядів калібру 100 мм, 5 - калібру 130 мм і 8 підривників.

Сьогодні, 29 квітня, пошукові роботи на даній ділянці тривають.

Територія, де виявлені небезпечні знахідки, охороняється співробітниками міліції.