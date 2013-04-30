Знайшли тіло 2-річного хлопчика, що впав у каналізацію

У Дніпродзержинську 29 квітня, після 17 години рятувальники знайшли тіло 2-річного хлопчика, який вчора о 19 годині на Комсомольському проспекті впав у відкритий каналізаційний колодязь глибиною до 5 м і був віднесений стічними водами по колектору.

Про це УНІАН повідомили у черговій частині Дніпродзержинського міського управління МВС.

Як розповів сьогодні кількома годинами раніше журналістам 1-й заступник Дніпродзержинського міського управління міліції підполковник Віталій Гусятниченко, Заводським райвідділом внутрішніх справ відкрито кримінальне провадження за статтею «службова недбалість» (ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу України) відносно посадових осіб Дніпродзержинського міськводоканалу.

За словами В.Гусятниченка, отвір каналізаційного колодязя був відкрити і зарослий травою, дитина гралася поряд і туди провалилася. Також на дні колодязя не виявилося обов’язкового запобіжної решітки. Батько намагався врятувати сина, але дитина потрапила до каналізаційної мережі

Як повідомляв УНІАН, у Дніпродзержинську вчора, 28 квітня, о 19 годині на Комсомольському проспекті впав у відкритий каналізаційний колодязь глибиною до 5 м дворічний хлопчик і був віднесений стічними водами по колектору. До пошуків дитини було залучено 32 особи та 9 одиниць техніки, у тому числі від управління Держслужби з надзвичайних ситуацій - 11 рятувальників і 3 одиниці техніки, від водоканалу - 15 осіб і 4 одиниці техніки, від швидкої медичної допомоги - 6 осіб і 2 одиниці техніки

За допомогою екскаваторів проводилося розкриття каналізаційної мережі діаметром 400-500 мм.