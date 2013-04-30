Хлопець і дівчина розбилися на мотоциклі, що з’їхав у річку

В селищі Буки Маньківського району Черкаській області 28 квітня молода пара розбилася на смерть, з`їхавши у річку на мотоциклі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ Черкаської області, вранці 28 квітня в селищі Буки на мосту через річку Гірський Тікич, 21–річний водій мотоцикла "МТ–10", що проживав у Києві, не впорався з керуванням та з`їхав у річку. Внаслідок ДТП водій та його 21–річна пасажирка, місцева жителька, загинули на місці пригоди.