Рівненщина: скажений бобер накинувся на молоду пару
12:41, 30 квітня 2013Новини регіонів
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Врятував дідусь
У районному центрі Володимирець Рівненської області в ніч з суботи на неділю скажений бобер накинувся молоду пару.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління ДСНС України в Рівненській області, о пів на першу ночі 28 квітня 18-річний мешканець райцентру проводжав додому 16-річну дівчину. З узбіччя дороги на них напав бобер. Крики молодої пари почув дід дівчини та прийшов на допомогу. Спільними зусиллями тварину було вбито, але троє людей отримали подряпини.
Усіх трьох було поміщено в травматологічне відділення центральної лікарні райцентру.
29 квітня спеціалісти Рівненської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини, провівши аналізи, встановили, що бобер був хворим на на сказ.
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