Рівненщина: скажений бобер накинувся на молоду пару

У районному центрі Володимирець Рівненської області в ніч з суботи на неділю скажений бобер накинувся молоду пару.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління ДСНС України в Рівненській області, о пів на першу ночі 28 квітня 18-річний мешканець райцентру проводжав додому 16-річну дівчину. З узбіччя дороги на них напав бобер. Крики молодої пари почув дід дівчини та прийшов на допомогу. Спільними зусиллями тварину було вбито, але троє людей отримали подряпини.

Усіх трьох було поміщено в травматологічне відділення центральної лікарні райцентру.

29 квітня спеціалісти Рівненської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини, провівши аналізи, встановили, що бобер був хворим на на сказ.