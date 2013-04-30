Полтавщина: чиновники від медицини неефективно витратили кошти

Міністерство внутрішніх справ після звернення народних депутатів відкрило кримінальне провадження за фактом неефективного використання бюджетних коштів управлінням охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», про це МВС поінформувало у відповідь на депутатське звернення народних депутатів від опозиції.

Зокрема, відкрито кримінальне провадження за фактом неефективного використання коштів управліннями охорони здоров’я Полтавської ОДА, виділених на придбання витратних матеріалів та медобладнання для лікарень в області.

У відповіді Полтавського міського управління міліції йдеться, що відомості про кримінальне правопорушення щодо неправомірних дій службовців облдержадміністрації були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а 18 квітня 2013 року було розпочате досудове розслідування в кримінальному провадженні названих фактів.

Так, з вини регіональних управлінь охорони здоров’я при розподілі придбаної за кошти держбюджету медичної марлі в окремих лікарнях утворився такий її залишок, якого вистачить ще на 5 років використання. Вартість цих понаднормативних запасів становить 17 млн грн.

Більш того, тривалий час не використовувалися 4 пересувні кабінети флюорографії загальною вартістю 5 млн грн, оскільки вони не були зареєстровані в ДАІ. Таким чином можливості пройти флюорографічне обстеження щодня були позбавлені близько 200 осіб.

Крім того, у зв’язку з тим, що не були проведені пусконалагоджувальні роботи понад півроку не використовувались 11 рентгенівських комплексів вартістю понад 8 млн грн.

За словами народного депутата від «Батьківщини» Павла Петренка, неналежне управління коштами держбюджету, прорахунки, допущені регіональними управліннями охорони здоров’я при розподілі витратних матеріалів та ліків, та несвоєчасне введення в експлуатацію придбаного медобладнання зводять соціальний ефект від витрачених коштів майже до нуля.

У прес-службі «Батьківщини» нагадали, 8 квітня група народних депутатів з опозиційних фракцій звернулася до міністра внутрішніх справ з вимогою провести невідкладну перевірку численних фактів порушення посадовцями МОЗ, а також управліннями охорони здоров’я Полтавської, Сумської та Харківської облдержадміністрацій вимог чинного законодавства, у тому числі неналежного управління коштами субвенцій з держбюджету на закупівлю витратних матеріалів і медичного обладнання для комунальних лікарень.

У зверненні наголошено, що порушення законодавства з боку МОЗ та регіональних управлінь охорони здоров’я призвели до неефективного використання 35,8 млн грн, виділених на придбання витратних матеріалів та медичного обладнання для закладів охорони здоров’я Полтавської, Сумської та Харківської областей. Депутати вимагали притягнути усіх винних до відповідальності.