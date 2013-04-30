У Житомирі затримали 2 чоловіків за виробництво горілки-фальсифікату

У Житомирі наприкінці минулого тижня правоохоронці затримали двох чоловіків, які організували підпільне виробництво горілки, якою отруїлися десятеро людей.

Як повідомив УНІАН начальник прес-служби податкової міліції ДПІ в Житомирській області Олександр Воробєй, житомирська податкова міліція в квітні цього року виявила підпільний міні-завод з виробництва несертифікованого алкоголю в Одесі. Там підприємці змішували спирт з водою і фасували це спиртне у 1,5 літрові пляшки. Після цього великими партіями розфасовану горілку переправляли у Житомир. Для конспірації 1,5-літрові пляшки спиртової суміші з Одеси у Житомир перевозили у пасажирському мікроавтобусі. Тут, в обласному центрі, в одному з гаражів цю горілку переливали для продажу в менші, півлітрові пляшки.

Виробництво організували два родичі, один з яких проживав в Одесі, а інший - у Житомирі. 26 квітня організаторів підпільного синдикату - затримали, а 29 квітня відносно них було порушено кримінальне провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Як розповів УНІАН начальник головного відділу житомирської обласної податкової міліції Ігор Ключник, "наразі працівниками податкової міліції Житомирської області вилучена з підпільного виробництва продукція і кошти - загалом на 600 тис. гривень».

"На початку цього тижня десять житомирян опинилися у Житомирському наркодиспансері з симптомами алкогольного отруєння, усі вони вживали цю підроблену родичами дешеву горілку, яку купували з рук та в торгівельній мережі Житомира, як встановила експертиза", - додав він.

"Люди купували дешеву горілку по 15 гривень за пляшку, яку їм реалізовували у торгівельних точках Житомира по акції: «купи пляшку горілки за 30 гривень і отримай другу в подарунок». Фальсифікат продавали під маловідомими торговими марками, щоб не привертати увагу", - уточнив І. Ключник.

Затримані організатори підпільного виробництва вже притягувалися до відповідальності за виготовлення алкогольного фальсифікату в 2012 році, але тоді вони отримали умовні терміни.