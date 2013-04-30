У Сумській області мотоцикліст збив 5-річну дівчинку
15:52, 30 квітня 2013Новини регіонів
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Перебігала дорогу
У Сумській області 18-річний мотоцикліст збив на смерть 5-річну дівчинку, яка перебігала дорогу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ УМВС України в Сумській області, трагедія сталася у минулі вихідні в селі Тернівка Конотопського району.
Як з`ясувала слідчо-оперативна група, дівчинка перебігала дорогу зліва направо відносно руху мотоцикліста. Від одержаних тілесних ушкоджень 5-річна потерпіла померла на місці.
Також встановлено, що у водія мотоцикла «Планета-5» були відсутні посвідчення водія і медична довідка.
Як повідомляє прес-служба обласного УДАІ, з початку 2013 року в Сумській області в ДТП за участю пішоходів загинула 1 дитина і 13 людей було травмовано.
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