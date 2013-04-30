У Сумській області мотоцикліст збив 5-річну дівчинку

У Сумській області 18-річний мотоцикліст збив на смерть 5-річну дівчинку, яка перебігала дорогу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ УМВС України в Сумській області, трагедія сталася у минулі вихідні в селі Тернівка Конотопського району.

Як з`ясувала слідчо-оперативна група, дівчинка перебігала дорогу зліва направо відносно руху мотоцикліста. Від одержаних тілесних ушкоджень 5-річна потерпіла померла на місці.

Також встановлено, що у водія мотоцикла «Планета-5» були відсутні посвідчення водія і медична довідка.

Як повідомляє прес-служба обласного УДАІ, з початку 2013 року в Сумській області в ДТП за участю пішоходів загинула 1 дитина і 13 людей було травмовано.