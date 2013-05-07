Чернігівщина: підтоплено повеневими водами 3 населені пункти

У Чернігівській області найбільш підтопленими повеневими водами залишаються селище Радуль Ріпкинського району та села Мньов і Дніпровське Чернігівського району.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ситуація з підтопленням населених пунктів на Чернігівщині стабілізується - на річці Дніпро, де спостерігається найбільше підтоплених ділянок у населених пунктах, рівень води поступово починає зменшуватись в середньому на 3-5 см за добу.

Рятувальниками спільно з органами місцевого самоврядування автомобілями підвищеної прохідності та човнами здійснюють переправи місцевих жителів через підтоплені ділянки та забезпечують життєдіяльність населених пунктів. Це дає змогу населенню дістатись приміських автобусів, відвідати родичів, придбати товари повсякденного вжитку у місцевих крамницях, які, завдяки організованій роботі, працюють у звичному режимі. Крім того, рятувальники допомагають листоношам розвозити пенсії та пошту.

Ситуація з підтопленням населених пунктів Чернігівщини перебуває під постійним контролем органів виконавчої влади та Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області.