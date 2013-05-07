Полтавщина: 2-річний хлопчик застряг у бідоні
11:11, 07 травня 2013Новини регіонів
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Ушкодив грудну клітку
У Полтавській області 2-річний хлопчик застряг у бідоні.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Кам’яні Потоки Кременчуцького району в бідоні застрягла дитина 2011 року народження.
Виявив її батько, але самостійно йому не вдалося визволити сина, і він зателефонував до служби «101». Рятувальники прибули на місце події та витягли дитину з бідону.
Під час проведення рятувальних робіт біля дитини чергували працівники швидкої медичної допомоги. Після визволення хлопчика було передано медикам, які госпіталізували його до хірургічного відділення дитячої лікарні з діагнозом «здавлення грудної клітки». На даний час стан хлопчика середньої тяжкості.
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