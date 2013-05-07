У Києві за добу затримано понад 40 п'яних водіїв
11:34, 07 травня 2013Новини регіонів
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Зазвичай перевищували швидкість
У Києві за добу - 3 травня - затримано 44 водіїв, які керували автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.
Про це УНІАН повідомили в столичному управлінні Державтоінспекції.
Загалом впродовж 2 травня співробітники ДАІ зафіксували в Києві 748 порушень правил дорожнього руху. Одним з найбільш розповсюджених залишається перевищення швидкості - 452 відхилення від правил.
За добу в столиці зареєстровано 3 дорожньо-транспортні пригоди, в яких троє осіб отримали травми.
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