У Києві за добу затримано понад 40 п'яних водіїв

У Києві за добу - 3 травня - затримано 44 водіїв, які керували автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Про це УНІАН повідомили в столичному управлінні Державтоінспекції.

Загалом впродовж 2 травня співробітники ДАІ зафіксували в Києві 748 порушень правил дорожнього руху. Одним з найбільш розповсюджених залишається перевищення швидкості - 452 відхилення від правил.

За добу в столиці зареєстровано 3 дорожньо-транспортні пригоди, в яких троє осіб отримали травми.