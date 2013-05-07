Івано-Франківщина: через пожежу у будинку загинули діти

Вихованці інтернату

В Івано-Франківській області внаслідок пожежі у житловому будинку загинуло двоє дітей. Як повідомляє Державна служби України з надзвичайних ситуацій, вночі 3 травня у с. Тушківці Городенківського району у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої від отруєння продуктами горіння загинуло двоє дітей 2000 та 2003 р.н. (вихованці школи-інтернату). Вогонь ліквідовано пожежно-рятувальним відділенням. Причина пожежі встановлюється.

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