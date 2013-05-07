У Києві створять 19 центрів первинної медико-санітарної допомоги

У восьми районах Києва в рамках реформи медичної галузі створять 19 центрів первинної медико-санітарної допомоги та 8 консультаційно-діагностичних центрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, під головуванням заступника голови КМДА Віктора Коржа відбулась нарада щодо заходів із впровадження медичної реформи в усіх районах столиці.

Зокрема, на засіданні йшлося про розширення мережі амбулаторій загальної практики/сімейної медицини, створення Центрів первинної медико-санітарної допомоги та клініко-діагностичних центрів.

Так, активна реорганізація відбувається в Оболонському, Шевченківському, Голосіївському, Деснянському, Печерському, Подільському, Святошинському та Солом’янському районах. На базі існуючих медичних закладів столиці у цих районах створять 19 комунальних некомерційних підприємств «Центр первинної медико-санітарної допомоги» та 8 комунальних некомерційних підприємств «Консультаційно-діагностичний центр».

За словами директора профільного департаменту Віталія Мохорєва, в основу моделі реформування закладів охорони здоров’я восьми районів Києва покладено принцип створення умов для рівної доступності до медичних послуг, що надаються для всіх мешканців, незалежно від місця їхньої реєстрації.

«Важливо, щоб кияни розуміли абсолютно чітко: для них усі ці зміни відбуваються лише на краще. Вони обиратимуть лікаря, якому довіряють, відвідуватимуть його в тому закладі, який, знов-таки, оберуть самі, а діагностичну послугу на законних підставах їм надаватиме будь-який медичний заклад району, а не лише той, за яким вони територіально закріплені», – зауважив Мохорєв.

Крім того, реалізація реформування первинної ланки дозволить створити в столиці чітку систему направлень пацієнтів та забезпечить взаємодію між різними рівнями медичної допомоги. При цьому мережа медичних установ повністю збережеться, жодного закладу закрито не буде, запевняють у Департаменті охорони здоров’я.

Корж закликав керівництво райдержадміністрацій та районних профільних управлінь найближчим часом ініціювати та провести громадські обговорення на тему створення центрів первинної медико-санітарної допомоги та консультаційно-діагностичних центрів за участю медичних працівників та пацієнтів амбулаторно-поліклінічних закладів.

У прес-служб нагадали, що 2012 року у двох пілотних районах Києва - Дніпровському та Дарницькому - вже проведено відповідну структурну реорганізацію первинної ланки медичної допомоги, в результаті якої були зареєстровані як юридичні особи та розпочали роботу центри первинної медико-санітарної допомоги та консультаційно-діагностичні центри.