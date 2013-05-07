У Львові п‘яний водій БМВ на тротуарі наїхав на пішоходів

У Львові водій автомобіля БМВ виїхав на тротуар і скоїв наїзд на трьох пішоходів. Серед постраждалих – 5-річна дівчинка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, ДТП сталося 4 травня на вулиці Мулярській у Львові.

За кермом автомобіля БМВ був 24-річний львів’янин. За попередніми даними, молодик не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та збив трьох пішоходів. Після цього іномарка в’їхала у стіну та «зачепила» два припарковані авто. Вже відомо, що порушник сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння та без посвідчення водія.

У результаті ДТП пішоходи отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості. Серед постраждалих - 5-річна дівчинка, 27-річна жінка та 28-літній чоловік. У дитини медики діагностували перелом кісток черепа, забійні садна обличчя, а в дорослих – численні забої.