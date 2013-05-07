Львівщина: у ДТП загинув 13-річний водій мотоцикла

На Львівщині під час дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє людей - 13-річний водій мотоцикла "ІЖ Планета" та 19-річний пасажир "Фольксвагена", ще двоє молодих пасажирів мотоцикла травмовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, подія трапилась сьогодні близько 1.20 ночі поблизу села Нова Кам’янка Жовківського району Львівщини.

На дорозі неподалік села Нова Кам’янка зіштовхнулись легковик «Фольксваген Пасат», за кермом якого був 18-річний місцевий мешканець та мотоцикл «ІЖ Планета», яким без відповідних прав керував 13-річний хлопець. У результаті ДТП загинуло двоє людей – 13-річний водій мотоцикла та 19-річний пасажир автомобіля. Окрім цього, двоє пасажирів мотоцикла - 18-річний та 12-річний мешканці Жовківського району - отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані в лікарню.

Наразі правоохоронці з’ясовують причини та обставини ДТП.