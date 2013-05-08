У Криму розберуться з обмеженням доступу на пляжі

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов доручив Міністерству курортів і туризму і Республіканському комітету АРК з земельних ресурсів перевірити обгрунтованість обмеження доступу відпочивальників на кримські пляжі.

Про це Могильов заявив на апаратній нараді, повідомили УНІАН в Управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК.

За результатами проведених заходів з обстеження пляжів Державною податковою службою в Криму встановлено пляжі, на яких не надається вільний доступ без законних на те підстав. Могильов передав цю інформацію до прокуратури.

Голова виконавчої влади автономії також доручив міністрові курортів і туризму Криму Олександру Лієву особисто перевірити кожен факт.

«Усі факти незаконного обмеження доступу до пляжів повинні мати правові наслідки. Мінкурортів спільно із земельниками повинні перевірити кожен об’єкт, встановити, на якій основі той чи інший пляж знаходиться у приватному користуванні і закритий для кримчан і туристів», — підкреслив Могильов.

За даними Міністерства курортів і туризму АРК, у 2009 році лише 64 пляжі в Криму були відкритими, у 2011 році для вільного відвідування відкрили 207 пляжів, в 2012 році — 333 пляжі.