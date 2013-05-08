У Чернігівській області на Десні потонули двоє людей

10:21, 08 травня 2013
Новини регіонів
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Тіла досі не знайдено

 Чернігів. 8 травня. УНІАН.надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

 
Трагедія сталася учора на р.Десна поблизу с.Улянівка Чернігівького району. На очах у свідків перекинувся човен, в якому перебували двоє чоловіків, 1979 та 1965 років народження.
 
Пошуки водолазами рятувальної станції результатів не дали, тіла загиблих не знайдено.
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