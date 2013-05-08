На Одещині під колесами потягу загинув 2-річний хлопчик

В Одеській області під колесами потягу загинув дворічний хлопчик.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, трагедія сталася на станції Рудниця.

«2 травня до чергової частини лінійного відділу на ст. Котовськ УМВС України на Одеській залізниці надійшло повідомлення про те, що на станції Рудниця вантажним потягом було травмовано малолітню дитину. Малюка було доставлено до лікарні, але по дорозі він помер», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що хлопчик, якому всього один рік і дев’ять місяців, жив у будинку, розташованому за декілька десятків метрів від залізничної колії.

Того дня малюк грався з дітьми біля дому. Мати в цей час пішла до магазину, а батько, залишивши дитину, зайшов до будинку. За хлопчиком, окрім дітей, які знаходилися у дворі разом з ним, ніхто не приглядав. «Цікавість малюка та безтурботність батьків призвели до того, що малолітня дитина опинилася на залізничній колії, якою мчав багатотонний вантажний потяг», - йдеться в повідомленні.

Машиніст потягу, побачивши дитину, одразу ж почав подавати звукові сигнали та здійснив екстрене гальмування, але, на жаль, уникнути наїзду на хлопчика не вдалося. Батько, почувши звук гальмування потягу, вибіг на вулицю та, не знайшовши там сина, побіг на залізницю. Малюк ще був живий. Хлопчика з батьками негайно відправили до Крижопільської лікарні, але по дорозі він помер.

Дане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За фактом травмування дитини працівники транспортної міліції проводять ретельну перевірку всіх обставин події. Але визначальною причиною залізничного травмування малолітньої дитини вважають безпечність батьків, повідомили в МВС.